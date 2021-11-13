دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية للالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل، محذرًا من خطورة تداعيات تأجيل هذا الاستحقاق الهام.

وثمن البرلمان العربي، في بيان، نتائج مؤتمر باريس الدولي الذي اختتمت أعماله الجمعة بحضور دولي كبير، معتبرًا أنّ اجراء الانتخابات في موعدها من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا، ويمكن الحكومة من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

كما شدد على الحاجة لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن مما يعزز الثقة بين الفصائل الليبية، معربًا عن الأمل في إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة الشعب الليبي تمهيدًا لعودة البلاد إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأكد البرلمان العربي استعداده لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات الليبية، مشددًا على أهمية التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة، وقبول جميع الأطراف المعنية بنتائجها.