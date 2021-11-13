العثور على جثة مهاجر سوري شاب في غابة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

بينهم عراقيون وسوريون ولبنانيون.. آلاف اللاجئين يعلقون على الحدود وسط مواجهة بين بيلاروسيا وبولندا

وارسو، بولندا (CNN)-- تم العثور على جثة شاب سوري، الجمعة، في غابة بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية، بحسب تغريدة للشرطة البولندية.

وقالت الشرطة، عبر تويتر: "بالأمس، في الغابة، بالقرب من الحدود، بالقرب من وولكا تيريتشوفسكا، تم العثور على جثة شاب سوري. الأنشطة التي نُفِّذت في المكان الذي عُثر فيه على الجثة لم تسمح بتحديد واضح لسبب الوفاة".

يأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تقطعت به السبل بآلاف المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا في ظروف مروعة، محاصرين في وسط نزاع جيوسياسي متصاعد.

يتجمع هؤلاء المهاجرون على الجانب البيلاروسي من معبر كوزنيكا الحدودي على أمل السفر من بولندا إلى عمق أوروبا، ومعظمهم من الشرق الأوسط وآسيا.