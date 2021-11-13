دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف السفير السعودي السابق لدى لبنان، عبدالعزيز خوجة، أن حجم مساعدات المملكة للبنان على مدار السنوات الـ50 الماضية بلغ 72 مليار دولار.

وقال خوجة في حوار مع قناة "العربية" السعودية: "ما قُدم أثناء الحرب أو بعدها وفي كثير من الأماكن التي تضررت نُسي.. ولا يوجد عرفان بالجميل"، حسب قوله.

وأضاف السفير السعودي السابق لدى لبنان قائلا: "المساعدات السعودية للبنان منذ 1970 وصلت إلى 72 مليار دولار"، وتابع قائلا: "صُرفت هذه المبالغ على إعادة إعمار الضاحية الجنوبية وبعض المناطق بالجنوب"، على حد قوله.

وأوضح خوجة قائلا: "كلف إعادة إعمار 36 ألف منزل أو أكثر في الجنوب كلف حوالي 550 مليون دولار وبالنسبة للضاحية الجنوبية 55 ألف وحدة سكنية"، حسب تعبيره.

وكشف خوجة أنه تعرض لـ3 محاولات اغتيال أثناء عمله في لبنان، وقال عن المسؤول عن هذه المحاولات: "تلقيت أوامر من الأمير مقرن بأن أتحرك.. لكنني لأ أعرف المصدر ولم يًجر تحقيق في الأمر.. فقد كان الوضع "حارة كل مين إيدو الو""، حسب قوله.

ورأى السفير السعودي السابق لدى لبنان أن قطع العلاقات السعودية مع هذا البلد جاء نتيجة تراكمات عمرها سنوات طويلة لكن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، كانت "القشة التي قصمت ظهر البعثر".