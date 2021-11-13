السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن الدولي قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحبت وزارة الخارجية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، "بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وعبّرت خارجية السعودية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن "تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها"، معتبرة أن "هذا الإدراج سيحيد خطر تلك الميليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشات الاقتصادية في المملكة وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وجددت الخارجية "التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني".

وفي السياق نفسه، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بالخطوة نفسها، داعية "المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لدعم السلام وإنهاء الأزمة اليمنية".