قطر.. تداول مقطعي فيديو لضرب عامل خدمات وقيادة متهورة.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيام شخص بركوب دراجة نارية بصورة متهورة الأمر الذي أثار تفاعلا.

بالإشارة إلى المقطع المُتداول حول قيام قائد درّاجة نارية بإرتكاب سلوكيات خطرة وتعريض مُستخدمي الطريق للخطر بالقرب من منطقة لوسيل، نُفيدكم بأنه تم ضبط قائد الدراجة وأتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتُهيب الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم بالإلتزام بالقوانين المرورية. #مرور_قطر https://t.co/CPhpjbtGCW

وزارة الداخلية القطرية، عقّبت على مقطع الفيديو المتداول بتغريدة قالت فيها: "بالإشارة إلى المقطع المُتداول حول قيام قائد درّاجة نارية بارتكاب سلوكيات خطرة وتعريض مُستخدمي الطريق للخطر بالقرب من منطقة لوسيل، نُفيدكم بأنه تم ضبط قائد الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.. وتُهيب الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم بالالتزام بالقوانين المرورية".

بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي والذي يظهر إعتداء شاب على عامل خدمات بالضرب في أحد المجمعات فقد تم ضبط المعتدي في حينه وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه #الداخلية_قطر

وفي مقطع فيديو منفصل تم تداوله بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شخص وهو يقوم بالاعتداء وضرب عامل خدمات وسط تفاعل وانتقادات من قبل نشطاء.

وزارة الداخلية القطرية، عقّبت على ما يتم تداوله بتغريدة قالت فيها: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء شاب على عامل خدمات بالضرب في أحد المجمعات فقد تم ضبط المعتدي في حينه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".