تداول فيديو "إساءة" لدولة الكويت.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يهاجم دولة الكويت بعبارات "مسيئة" الأمر الذي أثار تفاعلا.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية من ضبط مواطن قام بنشر عدة مقاطع فيديو على احد مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن الإساءة لدولة الكويت وخدش الحياء العام، حيث اقر واعترف بكل ما نسب اليه وتم احالته الى جهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه. https://t.co/FWsjbLRpi8

وزارة الداخلية الكويتية عقّبت على مقطع الفيديو بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية من ضبط مواطن قام بنشر عدة مقاطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن الإساءة لدولة الكويت وخدش الحياء العام، حيث اقر واعترف بكل ما نسب اليه وتم احالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في رصد كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي تمكن القطاع من ضبط مواطن يقوم بنشر مقاطع فيديو تتضمن مشروبات كحولية والمساس بالآداب العامة، حيث تم احالته الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه. https://t.co/EvcnyoGOs9

وفي مقطع فيديو آخر بالكويت، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يمس بالآداب العامة مثيرا تفاعلا.

الداخلية الكويتية عقّبت على مقطع الفيديو بتغريدة منفصلة قالت فيها: "ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في رصد كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي تمكن القطاع من ضبط مواطن يقوم بنشر مقاطع فيديو تتضمن مشروبات كحولية والمساس بالآداب العامة، حيث تم احالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".