قطري يطلق اسم "أردوغان" على مولوده الجديد: "تيمنا بحفيد السلاطين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق مواطن قطري اسم "أردوغان" على طفله تيمنا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مشيرا إلى أنه اختار هذا الاسم بسبب وقفة الرئيس التركي مع الحكومة القطرية في سنوات الأزمة الخليجية.

ونشر القطري سعيد آل طالب، عبر صفحته على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه مولوده الجديد، وقال إنه أطلق عليه اسم أردوغان بسبب مواقف الرئيس التركي مع الدوحة في فترة المقاطعة.

الحمدلله الذي اغاث قلوبنا بمنه وفضله وانعم علينا بأ عظم عطاياه وكرمه رزقني الله ب ( #اردوغان) @RD_turk @tcbestepe_ar https://t.co/GlaMe4DpcZ

وشارك آل طالب متابعيه شهادة الميلاد الخاصة بابنه والتي تؤكد أن اسمه أردوغان وهو من مواليد 14 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2021.

تم التسجيل بشكل رسمي .. اللهم لك الحمد الله يصلحه ويبارك فيه .. سمي حفيد السلاطين👇 #اردوغان https://t.co/UwyI0x4qXS

وتداول عدد من المغردين والإعلاميين القطريين والأتراك المقطع عبر صفحاتهم على موقع تويتر.

مواطن قطري يختار " اردوغان " ليكون اسما لمولوده تيمنا بالرئيس التركي رجب طيب #اردوغان .. #قطر #تركيا #تركيا_حليف_صادق https://t.co/b4sbax5ME6

يذكر أن تركيا تتمتع بعلاقات مميزة مع قطر وازدادت العلاقات بين البلدين قربا خلال مدة الأزمة الخليجية.