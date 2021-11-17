أمير سعودي يرد على وزير خارجية تركيا وتصريحه عن أزمة لبنان والخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو حول الأزمة الدبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج تتقدمها المملكة العربية السعودية.

ذكرني بقصة حصلت لي مع أحد المعارف دعانا على العشاء في مطعم في لندن لا يمكن الدخول له الا بعضوية .. سبقناه الى المطعم فرفضوا دخولنا وحين جاء أخونا الداعي قال بكل ثقة للمدير هم معي متجهًا الى الباب فأوقفه المدير قائلًا له أنت أساسًا لن تدخل😂 https://t.co/5eGIInvVTc

وقال الأمير السعودي بتغريدة: "ذكرني بقصة حصلت لي مع أحد المعارف دعانا على العشاء في مطعم في لندن لا يمكن الدخول له الا بعضوية.. سبقناه الى المطعم فرفضوا دخولنا وحين جاء أخونا الداعي قال بكل ثقة للمدير هم معي متجهًا الى الباب فأوقفه المدير قائلًا له أنت أساسًا لن تدخل".

وكان الوزير التركي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، عبدالله بوحبيب في العاصمة اللبنانية، بيروت: "نأمل في حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن عبر الدبلوماسية والحوار على أساس الاحترام المتبادل، نحن على استعداد للقيام بالدور الذي يقع على عاتقنا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف جاويش أوغلو وفقا للأناضول: "ينبغي على الجميع تقديم الدعم للحكومة اللبنانية من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تواجهها البلاد وتنظيم الانتخابات العامة في أقرب وقت.. الشعب اللبناني ينتظر حلا عاجلا لمشاكله، ويجب ألا يدفع ثمن المساومات الإقليمية".