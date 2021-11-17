الإمارات الأولى بتقرير "غالوب" للأمن والنظام.. ومحمد بن راشد يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبرز رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الأمن والأمان في بلاده وذلك بعد أن حققت الإمارات المركز الأول في تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلاً بمفردهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " الإمارات الأولى عالمياً حسب تقرير جالوب للأمن والنظام ٢٠٢١ في تجوال السكان ليلاً بمفردهم. الأمن نعمة..والأمان طمأنينة وسكينة وحياة"، حسب قوله.

وأضاف حاكم دبي قائلا: "إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات"، على حد تعبيره.

وختم رئيس مجلس الوزراء في الإمارات تغريدته بالقول: " رب اجعل هذا بلداً آمناً "..آمين ..وأدم عليه سكينته وطمأنينته"، حسب قوله.