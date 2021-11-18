دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أيدت محكمة مصرية، الخميس، إدراج رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

الحكم أصدرته محكمة النقض، وهو ما يجعله حكمًا نهائيًا باتًا، بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد طلب النيابة العامة.

وأسندت النيابة اتهامات بارتكاب جرائم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة المصرية، ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى المدرجين في القوائم.

يأتي هذا في وقت تنطق محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، السبت المقبل، بالحكم على علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر، والناشط محمد أكسجين، في قضية اتهامهم بإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من "بواعث القلق بشأن حياة الناشط علاء عبد الفتاح وسلامته، وذلك بعدما علمت أسرته ومحاميه عن الأفكار الانتحارية التي تراوده، بسبب سجنه على نحو جائر في ظل أوضاع قاسية".

وأمضى علاء عبد الفتاح والباقر أكثر من عامين في السجن، فيما تطالب مجموعات حقوقية بإطلاق سراحهما.