القدس (CNN)-- أُلقي القبض على عامل تنظيف يعمل في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لاستجوابه بتهم قدمها لمساعدة "كيان تابع لإيران"، وفقًا لبيان مشترك صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي والشرطة.

في الأيام التي سبقت اعتقاله، قام عامل النظافة، الذي سمته الشرطة على أنه المواطن الإسرائيلي عمري غورين، بالتواصل عبر شبكة اجتماعية مع جهة اتصال "مرتبطة بإيران" وعرض مساعدته، بما في ذلك إمكانية إصابة جهاز كمبيوتر يستخدمه الوزير بالبرمجيات الخبيثة.

ولإثبات وصوله، قام منظف المنزل "بتصوير عدد من العناصر في أماكن مختلفة في منزل الوزير، والتي أرسلها إلى المصدر المذكور، بما في ذلك صور أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزير"، حسب البيان.

وقال البيان إن غورين لم يتمكن في أي وقت من الوصول إلى مواد سرية أو تعرض لها بسبب "إجراءات أمن المعلومات في منزل الوزير".

وأضاف البيان أن غانتس كان على علم بالتحقيق لأنه لا يزال جاريًا.

وقدم مكتب المدعي العام لوسط إسرائيل لائحة اتهام ضد غورين بتهمة التجسس.