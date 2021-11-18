بيان أمريكي أوروبي خليجي بشأن المفاوضات النووية مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، إضافة إلى الولايات المتحدة، ضرورة التوصل السريع إلى حل تفاوضي بشأن برنامج إيران النووي.

وحسب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش ممثلو هذه الدول خلال مشاورات بالرياض – مع ممثلي مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي – آخر تطورات المفاوضات النووية مع إيران.

وشددوا على ضرورة ضمان أن يكون برنامج إيران النووي مخصصًا للأغراض السلمية فقط.

وقال المجتمعون إن هناك "مسارين مفتوحان أمام إيران: استمرار التصعيد والأزمة النووية، أو العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يخلق فرصًا للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية". وحذروا من أن "وقت الاختيار قصير".

رحب المبعوثون الأمريكيون في مجموعة E3 والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران بجهود شركائنا الإقليميين لتهدئة التوترات وتعزيز الحوار في المنطقة.

وأكد ممثلو مجموعة E3 والولايات المتحدة عزمهم مواصلة معالجة المخاوف الأمنية الأوسع للمنطقة، وأدانوا "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام ونقل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أدت إلى هجمات ضد الشركاء الإقليميين".