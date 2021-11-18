دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، الخميس، ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوول، كاميلا، في قصر الاتحادية الرئاسي.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه "لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا"، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وأفاد البيان أن الأمير تشارلز أكد سعادته بالتواجد في مصر مجددًا، وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة كورونا.

ويشار إلى أن زيارة ولي عهد بريطانيا إلى مصر هي الأولى له منذ 15 عامًا.

من جانبه، أكد الرئيس المصري أهمية تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة المستويات تشمل التعامل مع كافة العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، حسب بيان الرئاسة المصرية.

ودعا السيسي إلى "ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره إلى باقي دول العالم، وهي محددات تمثل في مجملها ثوابت ومبادئ سياسة مصر في التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة".

وفي وقت لاحق، التقى الأمير تشارلز شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والأميرة كاميلا، في الجامع الأزهر الشريف.

وتأتي زيارة الأمير تشارلز إلى مصر بعد زيارة للأردن استمرت يومين برفقة زوجته دوقة كورنوول، كاميلا.