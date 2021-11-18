دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادت خدمات الإنترنت عبر شركات الاتصالات في السودان، بعد أيام مستمرة من الانقطاع، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) عن مصادر مطلعة.

وانقطعت خدمة الإنترنت في السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع إطاحة الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكدت شبكة "نت بلوكس"، المعنية برصد حركة الإنترنت وانقطاعاته حول العالم، عودة الإنترنت، موضحًا أنه ذلك كان بشكل جزئي.

وأفادت "نت بلوكس" أن الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عاد جزئيًا أيضًا. مع ارتفاع في خدمة اتصالات الهواتف الخليوية.

⚠️ Confirmed: Internet partially restored in #Sudan on 25th day of post-coup blackout; real-time metrics show significant rise in cellular connectivity from ~4:30 pm local time; it is unclear if service will be retained, or for how long 📈 📰 Live Report: https://t.co/uVVZKc05Hi https://t.co/z68J4JPDTR

وتأتي عودة الاتصالات بعد يوم دام من فض تظاهرات بالقوة لعشرات الآلاف من السودانيين المحتجين على سيطرة الجيش على السلطة.

وحسب آخر إحصاءات أصدرتها لجنة أطباء السودان المركزية قٌتل 15 متظاهرًا، يوم الأربعاء.

بينما نفت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الخميس، إطلاقها الرصاص الحي ضد المتظاهرين، قائلة إنها لا تستخدم سوى العصي والغاز المسيل للدموع. وذكرت الشرطة أنها تعرضت للعنف، وأن أحد عناصرها قُتل.