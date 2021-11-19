دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الإمارات عربيًا قائمة الدول في مؤشر القانون والنظام لعام 2021، الذي تستند نتائجه على أسئلة استطلاع "غالوب" العالمي، ليكشف عن مدى ثقة الأفراد في الشرطة المحلية، أو عن شعورهم بالأمان في أحيائهم، أو تعرضهم للسرقة أو الاعتداء في عام 2020. ومن بين الدول العربية ضمن القائمة، جاءت الأردن بالمركز الثاني عربيًا، لتليها السعودية ثم مصر والعراق.

وذكر التقرير بأنه على الرغم من أن الوباء غيّر العديد من الأمور في حياة الناس، إلا أنه لم يغير بشكل بارز مدى شعور معظم العالم بالأمان أو زعزعة إيمان الناس بسيادة القانون، حيث سجل العالم 82 درجة من 100 على مؤشر القانون والنظام في عام 2020، مما يعني بأن شعور الأفراد بالأمان ما يزال بذات المستوى منذ عام 2017.

ووفقًا للاستطلاع، أفاد حوالي 7 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم في عام 2020 عن شعورهم بالأمان في الدولة التي يعيشون بها أثناء المشي بمفردهم في الليل، لتبلغ نسبتهم 72٪، وهو ارتفاع طفيف مقارنة مع نتائج 2019، التي وصلت إلى 69٪. حيث تصدرت الإمارات المركز الأول عالميًا في قائمة الدول التي يشعر بها الأفراد بالأمان أثناء المشي بمفردهم. لتحقق بدورها معدل بلغت نسبته %95.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية في مؤشر القانون والنظام العالمي لعام 2021.