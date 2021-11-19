الأمير تشارلز من مصر: من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، إن "من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها لمصر برفقة زوجته دوقة كورنوول، كاميلا.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي أن تصريح الأمير أتى "خلال كلمة ألقاها بحفل استقبال أقيم بمطعم (ناين لاونج) مساء الخميس، بمناسبة زيارته وقرينته دوقة كورنوال لمصر، والذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الدولة".

وأضاف التقرير: "استهل الأمير تشارلز كلمته بإلقاء التحية باللغة العربية ’السلام عليكم‘، متحدثًا عن أهمية مصر، وأنه لشرف كبير أن يزور وقرينته مصر مرة أخرى بعد 15 عامًا من آخر زيارة".

ولفت التقرير إلى أن الأمير "شدد الأمير تشارلز على أهمية بذل كل الجهود من أجل حماية البيئة"، لافتا "لضرورة أن نكون مدركين لأهمية حماية إرث أسلافنا، حيث اجتمعنا اليوم بجانب إحدى عجائب الدنيا، وهو أمر بديهي، فمصر تمتلك مخزونًا كبيرًا من عجائب العالم".