أمير سعودي يرد على اتهامه بالسخرية من علم لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة اتهمته بالسخرية من العلم اللبناني، مؤكدا عدم صحة ذلك.

لا يستغرب منكم الكذب فلم أسخر من علم لبنان. كتاباتك المليئة بالأكاذيب والهجوم السافر على السعودية وتسخير حسابك لهذا الأمر فقط يؤكد بجلاء أنك تتلقى مقابل مالي لهذا الدور الداعر فمن الطبيعي أن تكتب باسم مستعار لشعورك بالخزي مما تفعله فمهنتك يا مُسْتأجَر تستوجب الإسم المستعار!💵 https://t.co/upDIB4hq61

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "لا يستغرب منكم الكذب فلم أسخر من علم لبنان.. كتاباتك المليئة بالأكاذيب والهجوم السافر على السعودية وتسخير حسابك لهذا الأمر فقط يؤكد بجلاء أنك تتلقى مقابل مالي لهذا الدور الداعر فمن الطبيعي أن تكتب باسم مستعار لشعورك بالخزي مما تفعله فمهنتك يا مُسْتأجَر تستوجب الاسم المستعار".

رد الأمير عبدالرحمن جاء على تغريدة على حساب "نحو الحرية" قالت فيها: "عبدالرحمن بن مساعد يسخر من علم لبنان ويدعو لاستبداله بعلم حزب الله الذي وصفه بالحاكم المطلق للبلاد.. أتمنى أن لا يستفز اللبنانيين، ليقول أحدهم استبدلوا علمكم بعلم أمريكا التي تحميكم إذن عيب يا سمو الأمير!".

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد رأي في تغريدة سابقة نشرها أنه من المنطقي أن تستبدل سفارات لبنان العلم اللبناني بعلم حزب الله مع إضافة "يد توزع المخدرات"، حيث قال: "سيكون من المنطقي جدًا أن تستبدل سفارات لبنان علم لبنان بأرزته الجميلة التي كانت تعبر عن جمال لبنان وسلمه واخضراره وتنوعه الى علم الحزب الأصفر الحاكم المطلق للبنان والمتحكم به والمعترف بتبعيته الكاملة لإيران"، حسب قوله.