أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الدفاع الأمريكية، لويد أوستن، السبت، أن أمريكا ستبقى ملتزمة بعلاقاتها مع الحلفاء حول العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، حتى بعد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وتحويل اهتمامه إلى مواجهة الصين.

وأعاد أوستن في جلسة تلقى فيها أسئلة بعد كلمته في العاصمة البحرينية، المنامة، بعد سؤاله غير مرة حول التزام أمريكا بالمنطقة بعد الانسحاب من أفغانستان، أعاد التأكيد على بعض النقاط التي ذكرها في كلمته، قائلا إن أمريكا ملتزمة كل الالتزام بهذه المنطقة.

وسئُل وزير الدفاع الأمريكي عن القوات الموجودة في العراق وقال إن الهدف من وجود الجيش الامريكي هناك هو تدريب القوات العراقية وأن القوات الأمريكية حاضرة في هذا البلد بدعوة من الحكومة العراقية، والتي تتمتع بعلاقة جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وعند سؤاله عما إذا كانت أمريكا تُخطط للتعامل مع أفغانستان بعد الانسحاب من هذا البلد، أكد أوستن أن التركيز منصب على إجلاء الأمريكيين والسكان الدائمين النظاميين الذين يرغبون بالخروج من هذا البلد. ولم يكشف المزيد عن وجود أي نوع من التعامل مع أفغانستان.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي قائلا: "لقد سمعتموني أقول إن التحدي الأبرز هو الصين بالنسبة لنا" وأضاف: "ولم تسمعوا ذلك في المنطقة فحسب بل فعلتم في أوروبا وبعض المناطق الأخرى وكما قلت في كلمتي أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى ويجب أن تحمي مصالحها حول العالم لذلك نبقى ملتزمون تجاه هذه المنطقة ولا يزال لدينا عشرات آلاف الجنود في المنطقة ولدينا قدرات عالية هنا"، حسب قوله.

وكان قد اعتبر أوستن أن إيران المزعزع الرئيسي لاستقرار المنطقة ومناطق آخرى حول العالم، مؤكدا دعم أمريكا الكامل للسعودية لمواجهة التهديدات الحوثية.