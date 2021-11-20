إيران تصادر سفينة جديدة في الخليج: كانت تحاول تهريب الوقود

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صادرت البحرية الإيرانية سفينة أجنبية تحمل وقودا بطريقة غير شرعية في الخليج، السبت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني في منطقة هرمز، الكولونيل أحمد حاجيان لإرنا: "صادرت قوة Flotilfa 417 البحرية التابعة للحرس السفينة في عملية مركبة في حين كان 11 من طاقم السفينة على متنها"، حسب قوله.

ولا تزال الجهة التي تنتمي السفينة غير واضحة كما لم تُحدد الوجهة التي كانت تقصدها.

وأضاف حاجيان قائلا: "150 ألف لتر من مادة المازوت تم رصدها على السفينة"، وأكد أن الطاقم قُدم للقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن إيران تقول إن تهريب الوقود يسبب الضرر لاقتصادها.