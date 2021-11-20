إسرائيل تحبط محاولة تهريب مخدرات من مصر: "قيمتها ملايين الشواكل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إسرائيل إحباط محاولة تهريب مخدرات من مصر، السبت، مؤكدة أن قيمة الشحنة تبلغ ملايين الشواكل (الشيكل: العملة الرسمية لإسرائيل).

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أردعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر حيث رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي بشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم تضمنت اطلاق نار في الهواء واحبطت المحاولة"، حسب قوله.

أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع #مصر حيث رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي بشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم تضمنت اطلاق نار في الهواء واحبطت المحاولة https://t.co/7FNwExgBHK

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: " لقد ضبطت القوات نحو 120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل ونقلتها الى الشرطة".

وختم أدرعي تغريدتيه بالقول: "ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة"، على حد تعبيره.