"الانقلاب العسكري".. السودان في مفترق طرق مجددًا والتجربة الديمقراطية على المحك

شاهد.. تظاهرات ضخمة في السودان احتجاجًا على حكم الجيش

(CNN)-- قالت اللجنة المركزية لأطباء السودان، السبت، إن العدد الإجمالي للمدنيين الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات في السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفع إلى 40.

وأفادت اللجنة أن رجلاً يبلغ من العمر 16 عامًا توفي متأثرًا بجروحه، بعد إصابته برصاص في الرأس والساق خلال احتجاجات في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي وقت سابق الخميس، قالت لجنة أطباء السودان إن متظاهرين قُتلوا "نتيجة الطلقات النارية المباشرة".

ويشهد السودان مظاهرات مستمرة منذ استيلاء الجيش على السلطة بعد إطاحته بحكومة عبدالله حمدوك الشهر الماضي، إضافة إلى إلقائه القبض على مسؤولين بارزين وشخصيات قريبة من قوى الثورة، التي قادت التظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير.

وإلى جانب الأمم المتحدة، أدانت مجموعات حقوقية دولية استخدام السلطات السودانية القوة في فض الاحتجاجات ضد الجيش.