وزير خارجية البحرين: يمكن تقديم الدعم للبنان إذا تغير سلوك حزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني لبنان بأنه كان منارة للاستقرار وكان ينظر إليه كل مواطن عربي بإعجاب.

وقال الزياني، ردا على أسئلة الصحفيين في منتدى حوار المنامة الأمني بالبحرين، إنه يمكن تقديم الدعم للبنان في محاولة لإيجاد حلول ولكن بمجرد أن يثبت حزب الله أنه يمكن أن يغير سلوكه، وأضاف أن لبنان بحاجة إلى حل من داخله.

وتابع بالقول إن سلوك حزب الله لا يؤثر على لبنان فحسب، بل على دول أخرى، وقال إنه تحد بالنسبة للبنانيين أن يبحثوا تغيير سياستهم مع حزب الله ومحاولة إيجاد طرق يمكن بها تنفيذ قراراتهم على أرض الواقع.