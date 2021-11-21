دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت الباحثة التركية مناشدة إلى المغني الكندي الشهير جاستن بيبر، مطالبة إياه بإلغاء حفله المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، وعدم الغناء لمن وصفتهم بـ"قتلة" الإعلامي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وقالت جنكيز، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" موجه إلى بيبر، إنه "منذ أكثر من 3 سنوات بقليل، دخل خطيبي، الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول معتقدًا أنه سيحصل على بعض المستندات اللازمة لحفل زفافنا. وبدلاً من ذلك، قُتل داخل القنصلية على يد عملاء يتصرفون بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأضافت: "ربما سمعت عن قضيته. تصدر مقتله الوحشي عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. منذ ذلك الحين، دأب العديد من منظمات حقوق الإنسان والأفراد، بمن فيهم أنا، على المطالبة بالعدالة والمساءلة. لهذا السبب أكتب إليكم مع مناشدة: إلغاء حفل 5 ديسمبر في المملكة العربية السعودية. هذه فرصة فريدة لإرسال رسالة قوية إلى العالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه"، على حد تعبيرها.

وتابعت بالقول: "أعلم أنك مكرس لجمهورك وتسافر إلى المملكة العربية السعودية من أجلهم. ومع ذلك، هناك المئات من السعوديين، من مختلف الأعمار والخلفيات والمعتقدات الدينية، يقبعون في السجن، ويعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لدكتاتورية محمد بن سلمان التي لا ترحم".

واختتمت خديجة جنكيز رسالتها إلى جاستن بيبر قائلة: "لا تقم بالغناء لقتلة حبيبي جمال"، مضيفة: "إذا رفضت أن تكون بيدق محمد بن سلمان، فستكون رسالتك عالية وواضحة: أنا لا أغني للمستبدين، اخترت العدل والحرية على المال".