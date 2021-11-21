بعد منحه الجنسية السعودية.. الحسيني يمتدح الملك سلمان: أمير البلاغة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح رجل الدين الشيعي اللبناني، محمد علي الحسيني، الأحد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستذكرا تاريخ معرفته به، وذلك بعد منحه الجنسية السعودية الأسبوع الماضي.

ونشر الحسيني تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورة جمعته بالملك سلمان، علق عليها بالقول: " سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .. عرفته أميرا للبلاغة وسيدا للكلمة وعالما بثقافة وتاريخ المملكة منذ ريعان شبابه"، حسب قوله.

وأضاف رجل الدين اللبناني-السعودي قائلا: " وعرفته بعد ذلك أميرا للرياض ثم وليا للعهد ..وأكثر ما شرفني أنني عرفته عن قرب كملك حكيم وشجاع ذو قلب كبير وعقل وازن. أدام الله علينا نعمة وجوده"، على حد تعبيره.

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .. عرفته أميرا للبلاغة وسيدا للكلمة وعالما بثقافة وتاريخ المملكة منذ ريعان شبابه.. وعرفته بعد ذلك أميرا للرياض ثم وليا للعهد ..وأكثر ما شرفني أنني عرفته عن قرب كملك حكيم وشجاع ذو قلب كبير وعقل وازن. أدام الله علينا نعمة وجوده. https://t.co/AAiHdqDDYw

وكان قد مُنح الحسيني الجنسية السعودية الأسبوع الماضي ضمن برنامج منح الجنسية للكفاءات الشرعية والعلمية الذي بدأت المملكة العمل به مؤخرا.