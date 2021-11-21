الحريري بمناسبة عيد الاستقلال: لبنان يقف على حدود جهنم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، بمناسبة عيد الاستقلال في لبنان، الذي يحتفل به في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن لبنان "دولة تقف على حدود جهنم".

وقال الحريري: "بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم".

وأضاف: "كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".

وتابع بالقول: "محزن جداً جداً أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

كما أكد أنه "محزن جداً جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد ٧٨ عاماً على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".

واختتم الحريري تغريداته قائلا: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".