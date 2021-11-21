إطلاق نار في القدس يوقع 5 إصابات إحداها حرجة

القدس (CNN) – أُصيب خمسة إسرائيليين، أحدهم في حالة حرجة، بعد إطلاق نار في المدينة القديمة بالقدس، وفقا لمسعفي الطوارئ في إسرائيل.

وقُتل المنفذ المزعوم للهجوم الذي أسفر عن وقوع 5 إصابات السبت، في إسرائيل.

وذكرت فرق الطورائ أن أحد المصابين، يبلغ من العمر 35 عاما، في وضع صحي حرج، في حين أن رجلا آخر في الثلاثينيات من عمره في وضع صحي جدي، أما البقية فجاءت إصابتهم طفيفة.

وتأتي هذه الحادثة بعد 4 أيام من إقدام شاب فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما على تنفيذ عملية طعن لاثنين من أفراد حرس الحدود في إسرائيل ما أسفر عن مقتله، وفقا للشرطة الإسرائيلية.