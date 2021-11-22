دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت الإمارات والأردن وإسرائيل "إعلان نوايا" تمهيدا للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع ثلاثي مشترك في قطاعي الطاقة والمياه، وذلك في معرض إكسبو دبي 2020 الإثنين.

وأكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري في الأردن، عمر سلامة، أن هذا الإعلان لا يعني توقيع اتفاق بل يأذن بالدخول في عملية تفاوضية في عام 2022 لدراسة جدوى هذا المشروع الذي يُفترض أن يحصل الأردن بموجبه على 200 متر مكعب من المياه سنويا، مؤكدا ألا اتفاق سيوقع دون التأكد من حصول عمان على هذه الحصة.

وأوضح سلامة أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع حاجات الأردن المتزايدة في المستقبل لمصادر دائمة اامياه في ظل النمو السكاني وتزايد الاعتماد على المياه في الصناعة والزراعة والمجالات الأخرى مشيرا إلى أن "محدوديَّة الدَّعم الخارجي للأردن، وتحمُّله لأعباء اللجوء والزِّيادة غير الطبيعيَّة للسكَّان منذ سنوات طويلة، تسبَّبت بضغط على البنى التحتيَّة ومختلف الخدمات"، مبينا أن الأردن من الدول الأكثر فقرا بالمياه على مستوى العالم وأن العجز المالي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مترا مكعبا من المياه العام المقبل على صعيد مياه الشرب فقط.

وأكد المسؤول الأردني أن بلاده تحصل على 35 مليون متر مكعب من المياه سنويا بموجب معاهدة السلام بالإضافة إلى 10 مليون متر مكعب أُضيفت عام 2010 في حين يعتمد في بقية المصادر على تجميع المياه والمياه الجوفية وتبلغ حصة الفرد من المياه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب للفرد كمعدل على مستوى العالم.

ووقع الإعلان، وزير المياه والري من الجانب الأردني، محمد النجار، ووزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات مريم بنت محمد المهيري، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، بحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ووزير الخارجية السابق، جون كيري، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر.