التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة جنوب البحر الأحمر

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

لماذا رفض الحوثيون مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن عن رصد مؤشرات على مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

#عاجل التحالف : مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بحنوب البحر الأحمر . #واس_عام

جاء ذلك في بيا نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية حيث ذكر التحالف: "رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للمليشيا باستخدام زوارق مفخخة.. نتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".

وفي سياق متصل أعلن التحالف في تغريدات سابقة على الوكالة السعودية عن "إحباط محاولة هجوم للحوثيين بجبهة مأرب الجنوبية.. 25 استهداف دمر 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً.."

وكان التحالف ق أعلن قبلها أن "الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار نجران.. المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي؛ لتنفيذ الهجوم العابر للحدود.. انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة".