دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم حمل اسم "مشاهير الفلس" حيث لفت الأمير سطام بن خالد آل سعود إلى "إدراج رموز الدولة في عبثهم".

بعض #مشاهير_الفلس المنحطين لم يجدوا محتوى يقدموه فأصبحوا يدخلوا رموز الدولة في عبثهم ومهاتراتهم التي لا تنتهي فمحاسبة هؤلاء ضرورية ليكونوا عبرة لغيرهم إلا ولاة امرنا يا صعاليك السوشل ميديا

جاء ذلك في تغريدة للأمير سطام على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: " بعض مشاهير الفلس المنحطين لم يجدوا محتوى يقدموه فأصبحوا يدخلوا رموز الدولة في عبثهم ومهاتراتهم التي لا تنتهي فمحاسبة هؤلاء ضرورية ليكونوا عبرة لغيرهم إلا ولاة امرنا يا صعاليك السوشل ميديا".

(مشاهير الفلس) أكدوا لنا حقيقة مفادها أن تحقيق المال ليس نجاحاً في حد ذاته. النجاح المالي الحقيقي هو ان تحقق المال دون أن تخسر ذرة واحدة من كرامتك او قيمتك او مبادئك .. ولا أن تكون بوقاً للرذيلة.

وعلق الإعلامي السعودي محمد البلادي بتغريدة قال فيها: "مشاهير الفلس أكدوا لنا حقيقة مفادها أن تحقيق المال ليس نجاحاً في حد ذاته.. النجاح المالي الحقيقي هو ان تحقق المال دون أن تخسر ذرة واحدة من كرامتك او قيمتك او مبادئك.. ولا أن تكون بوقاً للرذيلة".

منذ فترة وأنا أتسائل : هل يعقل أن يقوم أحد بمخالفة قيم هذا الوطن ومبادئه من #مشاهير_الفلس بشكل دوري وجرأة واضحة ، ولايكون هناك موجه له !؟ واليوم فعلاً تبين أن بعض سلوكيات هؤلاء المشاهير هي مدفوعة الثمن من قبل جهات معادية لوطننا ، وبطريقة ربما لايلاحظها أحد !!

أما الإعلامي السعودي، محمد آل فيه، فقال بتغريدة: " منذ فترة وأنا أتسائل: هل يعقل أن يقوم أحد بمخالفة قيم هذا الوطن ومبادئه من مشاهير الفلس بشكل دوري وجرأة واضحة، ولا يكون هناك موجه له!؟ واليوم فعلاً تبين أن بعض سلوكيات هؤلاء المشاهير هي مدفوعة الثمن من قبل جهات معادية لوطننا، وبطريقة ربما لا يلاحظها أحد!".