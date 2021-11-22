أمير قطر يستقبل سلطان عمان ويشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي وصل إلى قطر في زيارة لمدة يومين.

وشهد أمير قطر وسلطان عُمان توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات: الجانب العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية زيارة السلطان هيثم بن طارق "تأتي تلبية للدعوة الكريمة من أمير دولة قطر، وتعزيزًا للعلاقات الوطيدة المتميزة بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة وتوثيقا للروابط الثنائية بين البلدين".

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم والسلطان هيثم عقدا جلسة مباحثات وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر حساب الديوان الأميري القطري على تويتر أن أمير قطر أهدى سلطان عُمان "سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".

وأضاف الديوان أن سلطان عُمان أهدى أمير قطر "وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، تقديرا له وتعبيرا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعب القطري والعماني".

سمو الأمير المفدى يهدي أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. #قطر #عمان https://t.co/ejwpiZaE7h https://t.co/hfFdsmZib1