تصنيف دول عربية من ناحية مدى سلامة وأمن خدمات الصرف الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لبيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف استخدم 54٪ من سكان العالم (4.2 مليار شخص) خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان في عام 2020. التقديرات الوطنية متاحة لـ 120 دولة و7 من أصل 8 مناطق تهدف للتنمية المستدامة، لتمثل 81٪ من سكان العالم. وتشير التقديرات بأنه ثلثا أولئك الذين ما زالوا يفتقرون إلى الخدمات الأساسية يعيشون في المناطق الريفية، ونصفهم تقريبا يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وذكر التقرير بأنه ما بين عامي 2000 و2020، ارتفع عدد سكان العالم بـ1.7 مليار شخص، لكن 2.4 مليار شخص تمكنوا من الوصول لخدمات الصرف الصحي المدارة بأمان. في عام 2020، افتقر 3.6 مليار شخص للخدمات المدارة بأمان، منهم حوالي النصف (1.9 مليار) الذين تتوفر لديهم خدمات أساسية. و1.7 مليار شخص يفتقرون حتى الخدمات الأساسية، و580 مليون خدمات محدودة، و616 مليون مستخدم لمرافق غير محسنة، و494 مليون يمارسون التغوط في العراء.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على تصنيف الدول العربية وفقًا لأمن وسلامة خدمات الصرف الصحي خلال 2020.