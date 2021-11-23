نائب أردوغان يدعو حكومة مصر "لاتخاذ قرار حاسم لتأسيس الديموقراطية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، الحكومة المصرية لاتخاذ قرار حاسم لتأسيس الديمقراطية على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة للمسؤول التركي على قناة الجزيرة القطرية ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية حيث قال إنه "لم يكن لبلاده يوما ما مشكلة مع الشعب المصري، وإن موقفها كان ضد ’الانقلاب‘ من منطلق أنها ’تعرضت لانقلابات ومحاولات انقلابية‘".

وأضاف: "ندعو الإخوة المصريين لحل المشاكل الداخلية عبر الحوار والتمسك بالديموقراطية.. نحن نقول ذلك كدولة تعرضت للكثير من المحاولات الانقلابية العسكرية".

وتابع قورتولموش قائلا: "أقول إن القاعدة الأساسية هي زيادة الحوار والإخوة والتعاون، ونحن منذ البداية لم يكن لدينا أي مشكلة مع الشعب المصري، نحن وقفنا ضد الانقلاب كدولة تعرضت لانقلابات ومحاولات انقلابية".