قطر.. فيديو مرافقة مقاتلات لطائرة سلطان عُمان فوق الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الدفاع القطرية، الاثنين، مقطع فيديو يظهر مرافقة مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميري القطري للطائرة التي يستقلها سلطان عُمان، هيثم بن طارق الذي وصل الدوحة في زيارة.

القوات الجوية الأميرية القطرية تستقبل الطائرة التي يستقلها ضيف البلاد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة فور دخولها حدودنا الجوية https://t.co/uFVKLXvyoC

جاء ذلك في تغريدة للدفاع القطرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت بتعليق على الفيديو: "القوات الجوية الأميرية القطرية تستقبل الطائرة التي يستقلها ضيف البلاد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة فور دخولها حدودنا الجوية".

وشهد أمير قطر وسلطان عُمان توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات: الجانب العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية زيارة السلطان هيثم بن طارق "تأتي تلبية للدعوة الكريمة من أمير دولة قطر، وتعزيزًا للعلاقات الوطيدة المتميزة بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة وتوثيقا للروابط الثنائية بين البلدين".

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم والسلطان هيثم عقدا جلسة مباحثات وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.