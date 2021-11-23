الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، فجر الثلاثاء، عن بدء تنفيذه لعملية في العاصمة، صنعاء.

#عاجل التحالف: دمرنا هدفاً عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان. #واس_عام

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في سلسلة تغريدات عن التحالف قوله: "بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.. نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأضاف التحالف: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.. العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية.. دمرنا هدفاً عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان".

ولفت التحالف إلى أن "المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية.. اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية".