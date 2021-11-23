السعودية.. فيديو استقبال أم عايض "مشهورة الأعراس" لوزير الموارد يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لوزير الموارد السعودي يرأس وفدا للمملكة
Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استقبال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، من قبل "أم عايض" وهي إحدى مشاهير حفلات الزفاف بالمملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال ام عايض للوزير الراجحي بالأهازيج والزغاريد الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا تداولته وسائل الإعلام المحلية في المملكة.

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الموارد للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ونقلت صحيفة عكاظ تصريحات حصرية عن مسؤولين بوزارة الموارد، لفتوا إلى أن حضور أم عايض كان "اجتهادا فرديا من موظفة وستتم محاسبتها وفق الأنظمة".

وعلى الصعيد الآخر نقلت صحيفة عكاظ على لسان أم عايض أنه "جرى التنسيق معها للترحيب بالوزير قبل المناسبة بـ15 يوما عن طريق موظفة (تحتفظ باسمها ورقمها ومحادثاتها)، ووجهت لها الدعوة للمشاركة بمناسبة الترحيب بالوزير احتفاءً بتعيينه"، مضيفة: "حضرت بالوقت المحدد، ودخلت الموقع في الساعة السابعة والنصف صباحا، وقمت بواجبي في استقبال الوزير والترحيب به وبكافة الحضور، دون اعتراض من أحد".

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