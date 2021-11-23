دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على فيلم يحمل اسم "الكمين" والذي يصور عمل الجنود الإماراتيين في اليمن.

فيلم #الكمين عمل إماراتي جبار يروي تفاصيل عمل الجنود الإماراتيين في اليمن. رحم الله شهداء السعودية والإمارات واليمن والسودان وكل شهداء التحالف العربي الذين اختلطت دماؤهم من أجل اليمن وشعبه https://t.co/WemIAXugeh

جاء ذلك في تغريدة للأمير على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "فيلم الكمين عمل إماراتي جبار يروي تفاصيل عمل الجنود الإماراتيين في اليمن. رحم الله شهداء السعودية والإمارات واليمن والسودان وكل شهداء التحالف العربي الذين اختلطت دماؤهم من أجل اليمن وشعبه".

ووفقا لصحيفة البيان الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام فإن فيلم الكمين يعد "أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات وبمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد عن 400 فرد".

ويلعب دور البطولة في الفيلم مجموعة من المواهب الإماراتية وهم: "مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد، وعبد الله سعيد بن حيدر، وسعيد الهرش، وحسن يوسف البلوشي، وخليفة البحري، وغانم ناصر، ومنصور الفيلي، حسين سعيد سالم، عبد الله الراشدي، طلال البلوشي، عمر بن حيدر، إبراهيم المشرّخ، عبد الله المقبالي، سالم التميمي، محمد فيصل مصطفى، ميثاء محمد، يعقوب ثابت، سالم مصبح خميس العيمي، سعود الكعبي ومهيرة عبد العزيز"، وفقا لصحيفة البيان.