اتهموه بممارسة طقوس.. فيديو قديم يبرز مجددا لأمين رابطة العالم الإسلامي يقرع الطبل.. هكذا رد

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية لمحمد عيسى
صورة أرشيفية لمحمد عيسى Credit: WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي بقرع جرس خلال اجتماع رسمي الأمر الذي اثار تفاعلا واسعا.

ذهب بعض النشطاء للدفع بمزاعم أنه الجرس هو ناقوس في كنيسة في حين ذهب آخرون إلى أنه جرس في معبد الأمر الذي أثار وتكهنات.

وتداول نشطاء مقطع فيديو سابق للعيسى عقّب فيه على ما يثار خلال مقابلة على قناة MBC حيث قال: "في جاكارتا بإندونيسيا وفي مؤتمر دولي لشباب شرق آسيا كان هناك تقليد وطني إندونيسي وهو قرع الطبل إيذانا ببدء أعمال أي مشروع مهم وطلبوا مني ذلك وتجاوبت احتراما لتقليد إخواننا الإندونيسيين".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.