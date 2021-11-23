دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي بقرع جرس خلال اجتماع رسمي الأمر الذي اثار تفاعلا واسعا.

معالي الدكتور محمد العيسى ينفي ماتم تداوله عن قرع جرس كنيسة ويؤكد أنه تقليد وعرف آسيوي من البروتوكول الشائع في المحافل والمؤامرات. https://t.co/ltp0mcBnGh

ذهب بعض النشطاء للدفع بمزاعم أنه الجرس هو ناقوس في كنيسة في حين ذهب آخرون إلى أنه جرس في معبد الأمر الذي أثار وتكهنات.

لا أسوأ من النيل من رموز الوطن المخلصين ومن هذا ما يتعرض له معالي الشيخ محمد العيسى من محاولات تشويه سمعته من خلال هذا المقطع الذي يوضح الشائعة والحقيقة .. . الظلم ظلمات.. https://t.co/iv4rOwWiZT

وتداول نشطاء مقطع فيديو سابق للعيسى عقّب فيه على ما يثار خلال مقابلة على قناة MBC حيث قال: "في جاكارتا بإندونيسيا وفي مؤتمر دولي لشباب شرق آسيا كان هناك تقليد وطني إندونيسي وهو قرع الطبل إيذانا ببدء أعمال أي مشروع مهم وطلبوا مني ذلك وتجاوبت احتراما لتقليد إخواننا الإندونيسيين".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

الكذب والتلفيق ديدن جماعة الإخوان، وتشويه صورة الشيخ محمد العيسى أحد أهدافهم https://t.co/VFb9Kt1phB

تشويه صورة الرموز الدينية، والإساءة لأمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى أحد مخططات أعداء الخارج. https://t.co/nPNNVHyaPV