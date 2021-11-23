تركيا تطالب السعودية بنتائج محاكمة قتلة جمال خاشقجي في جلسة باسطنبول

عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب القضاء التركي نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك تجنبا لتكرار فرض عقوبات على المتهمين، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية الثلاثاء.

وعُقدت جلسة غيابية لمحاكمة المتهمين في القصر العدلي باسطنبول بحضور الباحثة التركية، خديجة جنكيز، ومحامي المتهمين الموكلين من جانب نقابة محامي إسطنبول ومراقب من القنصلية الألمانية بالمدينة نفسها.

وطالب القضاء التركي نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة خاشقجي في السعودية لـ"تفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين"، وفقا للأناضول.

ورُفعت الجلسة بانتظار رد القضاء السعودي على طلب المحكمة التركية، حسبما ذكرت الوكالة.

وقُتل خاشقجي على يد مجموعة ضباط استخبارات سعوديين في 2 أكتوبر/تشرين أول من عام 2018 في قنصلية باسطنبول.