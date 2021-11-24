في مصر.. 3500 فتوى تصدر يوميا.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف شوقي علام، مفتي مصر عن إصدار دار الإفتاء في بلاده لعدد هائل من الفتوى يصل لـ3500 فتوى بشكل يومي.

جاء ذلك في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث قال إن "إصدار هذا العدد الكبير من الفتاوى المختلفة والمتنوعة يدل على مدى ثقة الناس في دار الإفتاء المصرية وعلمائها، وهو ما يؤكد نجاح الدار في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من طالبي الفتوى بوسائل وآليات عدة وعبر إدارات الدار المختلفة المتمثلة في الفتوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية والمكتوبة، وما تستقبله الدار كذلك من فتاوى من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك تطبيق الدار على الهواتف الذكية".

ونقلت بوابة الأهرام عن المفتي أن "عدد الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في عام 2020م ناهز مليونًا وثلاثمائة ألف فتوى، بزيادة تقدَّر بمائتي ألف فتوى عن العام الذي قبله، وبمعدل يقترب من 3500 فتوى يوميًّا، وقد تنوعت هذه الفتاوى تنوعًا ثريًّا محيطًا بكل ما يهم المسلم في مناحي حياته المختلفة وما طرأ على المجتمع من مستجدات".

وشدَّد مفتي مصر وفقا لتقرير الأهرام على أن "هذا العصر هو عصر التخصص؛ فلا بد من رجوع المفتي أو المتخصص المؤهل في الفتوى إلى أهل الاختصاص وإلى الدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة في مختلف المجالات".