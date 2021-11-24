دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضمنت 73 مرشحا، بينما استبعدت 25 مرشحا من المتقدمين كان أبرزهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إنها استبعدت 25 مرشحا "لعدم انطباق الشروط عليهم وعدم استيفائهم للوثائق والمستندات المطلوبة"، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وفي مايو/ أيار الماضي، أسقطت المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام الصادر بحق نجل القذافي في 28 يوليو/تموز 2015.

وقضى ثاني أكبر أبناء معمر القذافي (49 عامًا) خمس سنوات في السجن قبل أن يُطلق سراحه في 12 أبريل/نيسان 2016، حسب تصريحات محاميه آنذاك، كريم خان (المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية) لقناة فرانس 24.