الشرطة السعودية تعلن القبض على مواطن "أساء للذات الإلهية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية، الأربعاء، القبض على مواطن "أساء للذات الإلهية"، عبر تويتر، ما أثار موجة غضب وانتقادات حادة من العديد من المغردين السعوديين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان، إن "المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل تويتر بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية".

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض أنه "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان النائب العام السعودي قد أصدر، الثلاثاء، أمرًا "بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل تويتر بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، ومباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه "، بحسب بيان للنيابة السعودية.

وأكد البيان أن "النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، كما أنها في الوقت نفسه ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم في أوساط المجتمع".