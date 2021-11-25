إيران تعلن الاتفاق على "فتح صفحة جديدة" بالعلاقات مع الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عن الاتفاق على "فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والامارات العربية المتحدة".

جاء ذلك في تغريدة لباقري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وقالت إنها تأتي عقب لقاء جمعه مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد للشؤون الدبلوماسية.

وقال باقري في تغريدته: "استمرارا للزيارات الى دول المنطقة، التقينا اليوم في دبي في اجتماع ودي مع انور قرقاش المستشار الاعلى في الشؤون السياسية للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات، وشاهين المرر الوزير المستشار في الشؤون الخارجية بدولة الامارات، حيث اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات الايرانية الإماراتية".

ونقلت الوكالة الإيرانية في تقريرها أن "المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قال في تصريح لقناة الجزيرة حول هذه الزيارة، أن باقري سيتوجه في ختام زيارته للإمارات الى دولة الكويت".