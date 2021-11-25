نص رسالة محمد بن زايد لأردوغان بختام زيارته لتركيا

محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان يعقدان اجتماعًا نادرًا رفيع المستوى.. إليكم سبب أهميته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعد ختام زيارته لتركيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد في الرسالة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة".

وتابع: "فخامة الرئيس.. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما.. ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب التركي الصديق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا".

ويذكر أن الإمارات أعلنت، الأربعاء، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.