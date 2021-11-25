دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تحية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لعناصر مراسم الاستقبال خلال زيارته لتركيا بالقول "مرحبا عسكر".

لدى وصوله #تركيا.. وفي مراسم استقبال رسمية لسيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان . محمد بن زايد يحي: مرحبا عسكر . المراسم التركية: نعم سيدي 👮🏻‍♂️ . #الإمارات #تركيا #زيارة_محمد_بن_زايد_لتركيا 🇦🇪 🇹🇷 https://t.co/koSvuy6hy8

جاء ذلك خلال استعراض حرس الشرف التركي بمراسم الاستقبال للشيخ محمد بن زايد والتي تقدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، في الزيارة لاأولى من نوعها منذ 12 عاما.

مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة https://t.co/jNPBoYgyVj

ويذكر أن الإمارات أعلنت، الأربعاء، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

زيارة الشيخ محمد بن زايد تأتي تلبية لدعوة أردوغان، وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنهما سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

سعر الليرة يرتفع بعد وصول سمو الشيخ محمد بن زايد الى تركيا واردوغان على رأس مستقبليه .. مرحبا عسكر. https://t.co/Ef56dTCsNV

#محمد_بن_زايد #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا مرحبا عسكر https://t.co/RRtkx724Ay