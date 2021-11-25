"مرحبا عسكر".. تحية محمد بن زايد لعناصر مراسم الاستقبال بتركيا تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تحية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لعناصر مراسم الاستقبال خلال زيارته لتركيا بالقول "مرحبا عسكر".

جاء ذلك خلال استعراض حرس الشرف التركي بمراسم الاستقبال للشيخ محمد بن زايد والتي تقدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، في الزيارة لاأولى من نوعها منذ 12 عاما.

ويذكر أن الإمارات أعلنت، الأربعاء، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

زيارة الشيخ محمد بن زايد تأتي تلبية لدعوة أردوغان، وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنهما سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

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