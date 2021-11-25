أمير سعودي يرد على إعلامي قطري تساءل عن سبب زيارة محمد بن زايد لتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وصول الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة له منذ عام 2012، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد كل هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية وتحجيم وتحطيم وطرد الإخوان من تركيا والأزمة التي تمر بها الحكومية التركية الاقتصادية ودعوتها الشيخ محمد واستقباله بشكل مهيب والبحث عن رضاء دول الخليج ..هل هذا فشل وإعادة تموضع عجبي 😂😂 https://t.co/33kn76qI1F

الإعلامي القطري، جابر الحرمي نشر تغريدة عقّب فيها الزيارة متسائلا: "محمد بن زايد في تركيا يلتقي الرئيس رجب طيب اردوغان.. هل تمثّل هذه الخطوة إعادة تموضع بعد فشل الحرب على تركيا.. أم قناعة وتصحيح مسار لسياسات انتهجتها الامارات لسنوات مضت..؟!"

الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود رد بتغريدة على الحرمي قائلا: " بعد كل هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية وتحجيم وتحطيم وطرد الإخوان من تركيا والأزمة التي تمر بها الحكومية التركية الاقتصادية ودعوتها الشيخ محمد واستقباله بشكل مهيب والبحث عن رضاء دول الخليج.. هل هذا فشل وإعادة تموضع عجبي".

ويذكر أن زيارة الشيخ محمد بن زايد تأتي تلبية لدعوة أردوغان، وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنهما سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.