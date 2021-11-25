"سابقة في البروتوكول التركي".. طريقة استقبال محمد بن زايد تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد لحظة استقبال الرئيس التركي لولي عهد أبوظبي في أنقرة
مدينة تيرميسوس في تركيا
يُعرض حالياً01:51مدينة تيرميسوس في تركيا
ويعتقد العديد من العلماء أننا ربما وصلنا إلى تلك المرحلة ، بمعنى أن هذا الفيروس سيبقى هنا لفترة طويلة
يُعرض حالياً01:17حقق هذا الإيطالي رقما قياسيا لقيامه بأطول رحلة طيران عبر نفق في تركيا
جزيرة كيكوفا في تركيا
يُعرض حالياً01:54جزيرة كيكوفا في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الاستقبال الحافل بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدى وصوله للعاصمة التركية، أنقرة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع فيديو لمراسم استقبال الشيخ محمد بن زايد، قبل أن يتداوله نشطاء بتعليقات وتفاعل واسع.

الإعلامي المختص بالشؤون التركية، يوسف الشريف، علّق بتغريدة على مقطع فيديو نشره موقع إرم من استقبال الشيخ محمد بن زايد، حيث قال: "احتفال رسمي وبروتوكول استقبال الرؤساء تم ترتيبه في انقرة تركيا من قبل الرئيس اردوغان لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في سابقة من نوعها! حفاوة غير مسبوقة لمن يدرك ويتابع موضوع البروتوكول بين الدول".

وردت صاحبة حساب Esma Saeb Afandi على تغريدة الشريف قائلة: "بروتوكول استقبال الرؤساء في تركيا معروف لا يتغير واليوم تم تطبيق البروتوكول كما هو دون اي تغيير او تعديل"، ليرد عليها الشريف قائلا: "صحيح، لكن الشيخ محمد بن زايد هو ولي عهد ابوظبي، ليس رئيس حكومة او دولة، لذا فان ترتيب استقبال رئاسي له كان سابقة في البروتوكول واشارة على حفاوة الاستقبال".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول استقبال الشيخ محمد بن زايد:

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.