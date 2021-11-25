أردوغان: سفراء الدول العشر يجب أن يغادروا البلاد إذا لم يفهموا تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الاستقبال الحافل بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدى وصوله للعاصمة التركية، أنقرة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة https://t.co/jNPBoYgyVj

ونشرت الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع فيديو لمراسم استقبال الشيخ محمد بن زايد، قبل أن يتداوله نشطاء بتعليقات وتفاعل واسع.

احتفال رسمي وبروتوكول استقبال الرؤساء تم ترتيبه في انقرة #تركيا من قبل الرئيس #اردوغان لولي عهد #ابوظبي الشيخ #محمد_بن_زايد في سابقة من نوعها! حفاوة غير مسبوقة لمن يدرك ويتابع موضوع البروتوكول بين الدول. https://t.co/ZvjmsxvYiB

الإعلامي المختص بالشؤون التركية، يوسف الشريف، علّق بتغريدة على مقطع فيديو نشره موقع إرم من استقبال الشيخ محمد بن زايد، حيث قال: "احتفال رسمي وبروتوكول استقبال الرؤساء تم ترتيبه في انقرة تركيا من قبل الرئيس اردوغان لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في سابقة من نوعها! حفاوة غير مسبوقة لمن يدرك ويتابع موضوع البروتوكول بين الدول".

@AlsharifSKY بروتوكول إستقبال الرؤساء في تركيا معروف لا يتغير و اليوم تم تطبيق البروتوكول كما هوه دون اي تغيير او تعديل .

وردت صاحبة حساب Esma Saeb Afandi على تغريدة الشريف قائلة: "بروتوكول استقبال الرؤساء في تركيا معروف لا يتغير واليوم تم تطبيق البروتوكول كما هو دون اي تغيير او تعديل"، ليرد عليها الشريف قائلا: "صحيح، لكن الشيخ محمد بن زايد هو ولي عهد ابوظبي، ليس رئيس حكومة او دولة، لذا فان ترتيب استقبال رئاسي له كان سابقة في البروتوكول واشارة على حفاوة الاستقبال".

@Esmfendi صحيح، لكن الشيخ محمد بن زايد هو ولي عهد ابوظبي، ليس رئيس حكومة او دولة، لذا فان ترتيب استقبال رئاسي له كان سابقة في البروتوكول واشارة على حفاوة الاستقبال.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول استقبال الشيخ محمد بن زايد:

#الشيخ_محمد_بن_زايد يصل إلى أنقرة استقبال يليق بالكبار وزيارة لها ما بعدها مرحلة جديدة تترقبها المنطقة بعد هذا التقارب الكبير بين #الإمارات و #تركيا https://t.co/9g3iqDos8c

خلال زيارة سموه لـ #تركيا.. استقبال استثنائي وتاريخي لـ #محمد_بن_زايد في #أنقرة، في تأكيد على أهمية الزيارة وتدشينها لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين #الإمارات_تركيا #زيارة_محمد_بن_زايد_لتركيا @MohamedBinZayed @Forsan_UAE