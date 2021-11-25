توكل كرمان: تركيا ليست وصية علي في مواقفي من الإمارات والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الخميس، أنه لا يوجد عليها أي ضغوطات تركية في ظل التقارب بين الإمارات وتركيا، مشددة على أن موقفها المناهض للإمارات لا يتغير بالعلاقات بين الدول.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قد زار تركيا، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام 2012، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان، في تحسن للعلاقات التي شهدت توترا على مدار سنوات. كما أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بـ10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وقالت توكل كرمان، عبر حسابها على تويتر، إن "موقفي من الإمارات لا يتأثر أبدا بعلاقاتها بتركيا سلباً أو إيجاباً، وبالتالي لستُ وصية على تركيا في علاقاتها بالإمارات أو السعودية، وتركيا أيضا ليست وصية علي في مواقفي من هذه الدول".

وأضافت كرمان: "لا يوجد علي أي ضغوطات تركية من أي نوع ولم يصلني أي خبر أنها طلبت من أحد من الناشطين الرحيل، هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".

وتابعت بالقول: "علاقة تركيا بالإمارات أمر خاص بتركيا لا يعنيني وموقفي المناهض للإمارات هو بسبب سياساتها القمعية وجرائمها في بلدي اليمن والمنطقة ومساندتها للثورات المضادة"، على حد تعبيرها.

وكانت توكل كرمان قد انتقدت، الثلاثاء، صحيفة "عكاظ" سعودية تعليقا على تقرير للصحيفة بعنوان "بين الطرد والترحيل.. تركيا تلفظ إخوان اليمن"، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها إن توكل كرمان في مقدمة العناصر التي شرعت في ترتيب أوضاعها خارج تركيا.