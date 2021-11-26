دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهداف معسكر "دار الرئاسة" الخاص بالحوثيين بعد عملية استخباراتية الدقيقة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال التحالف: "استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة"، حسب قوله.

وأضاف التحالف الذي تقوده السعودية: " رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر".

وتابع التحالف قائلا: " القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة"، حسب تعبيره.

وأكد التحالف أنه اتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنيب المدنيين التعرض لأي أضرار نتيجة العملية العسكرية، مشيرا إلى أن الضربة تتوافق والقانون الدولي.