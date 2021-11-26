بلينكن لـCNN عن النووي الإيراني: كل الخيارات مطروحة على الطاولة

إسرائيل تعمل بمهارة على تغيير موقفها من الاتفاق النووي الإيراني.. شاهد كيف؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الحكومي، بحسب وكالات الأنباء شبه الرسمية، قبل أيام من محادثات فيينا النووية، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم إلى 30 كيلوجرامًا المخصب بنسبة 60٪.

وقالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية: "لدينا الآن أكثر من 30 كيلوجرامًا من اليورانيوم (المخصب) بنسبة 60٪".

وأضاف، في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي الأمر باستئناف تخصيب اليورانيوم للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

"في الأيام المقبلة، ستتضاعف كمية اليورانيوم بنسبة 20٪ من السعة المنصوص عليها في قانون" خطة العمل الاستراتيجية لمواجهة العقوبات وحماية حقوق الشعب "، قال كمالوندي في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي يأمر باستئناف تخصيب اليورانيوم للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إنه حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني أنتجت إيران 17.7 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة ارتفاعًا من 10 كيلوغرامات.

وزار المدير العام للوكالة رفائيل جروسي إيران، الاثنين، لإجراء مفاوضات لكن النتائج كانت "غير حاسمة".

تظل إحدى القضايا الخلافية هي أن إيران ترفض دخول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الوصول إلى ورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي "الأساسية" في كرج، مُدعية أن الكاميرات تضررت بعد هجوم تخريبي في يونيو/ حزيران.

وقال غروسي، في اجتماع لمجلس المحافظين يوم الأربعاء: "هذا يؤثر بشكل خطير على قدرة (الوكالة) على استعادة استمرارية المعرفة في ورشة عمل (كرج)، التي تم الاعتراف على نطاق واسع بأنها ضرورية فيما يتعلق بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأبلغت البعثة الأمريكية المنظمات الدولية في فيينا اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس: "إذا لم تتم معالجة عدم تعاون إيران على الفور... لا سيما استعادة استمرارية المعرفة في كرج، فلن يكون أمام مجلس الإدارة خيار سوى الاجتماع مرة أخرى في جلسة استثنائية قبل نهاية هذا العام من أجل معالجة الأزمة".

وسيترأس المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات المقرر عقدها يوم الاثنين. كما يشارك في المفاوضات ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.