قرقاش ينشر صورة من زيارة محمد بن زايد لتركيا ويعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، صورة من زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى تركيا.

المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الناجحة الي تركيا يدرك تماماً أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة. https://t.co/UTigizD1vo

وعلّق قرقاش على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الناجحة الي تركيا يدرك تماماً أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة".

ويذكر أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اعتبر أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لتركيا، الأربعاء، تعد "دليلا على مساعي أنقرة من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".

وقال ألطون، عبر حسابه على تويتر، إن بلاده والإمارات "مصرتان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.